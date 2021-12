Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello VIP non l’abbiamo mai vista separarsi dalla sua splendida borsetta, ma cosa contiene la sacca di Lulù Fatina? A svelarlo è stata finalmente la sorella maggiore.

Jessica Selassié ha finalmente risposto al dubbio che tutta Italia si tiene dentro ormai da tre mesi. Cosa c’è nella borsa che Lulù Selassié usa per girare in casa?

La borsetta viene dipinta a mano dalla principessina ed è dello sponsor del Grande Fratello VIP Naj-Oleari. Jessica Selassié ha risposto alla domanda che tormentava chiunque.

A farla è stata Maria Monsé che proprio non è riuscita a trattenersi: “Tua sorella è un personaggio con quella borsetta, ma cosa contiene?”. Presto detto:

Ci mette dentro il profumo, le sigarette, quella elettronica, gli assorbenti quando ha quel periodo, il lucidalabbra. Ad esempio ora Manuel l’ha aperta e ci ha preso le sigarette.

Non è sfuggita l’idea a Valeria Marini che ha preso subito spunto: “Molto utile, io nella mia ci tengo anche la cipria ed il microfono quando me lo tolgo, così non lo perdo e non lo lascio a giro per casa.

In questi giorni la storica borsa di Lulù è stata distrutta da un gavettone pieno d’acqua, ma la principessina non si è persa d’animo e in piena notte ne ha presa un’altra dipingendoci sopra tutte le sue scritte del cuore, l’immancabile “Lulù Fairy”.

La moda della borsetta è spopolata e anche Giucas Casella ne ha una personalizzata proprio dalla sorella Selassié, quella recita: “I love Giucas”.

Insomma la tanto criticata borsetta della principessa è spopolata in tutta la casa, sembra assurdo ma in un ambiente così grande è facile dimenticare cose in giro!