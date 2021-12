Manila Nazzaro vuole abbandonare il Grande Fratello VIP: il pensiero di Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro sembra essere una delle concorrenti più amate di questa edizione, sempre immune e poche volte in nomination, l’ex Miss Italia ha conquistato il pubblico.

La donna è amica quasi con tutti nella casa del Grande Fratello VIP e tutti si sono confidati con lei. Ora è il suo turno, in una chiacchierata con gli altri inquilini la donna ha confidato di voler uscire il 13 dicembre dalla casa.

Manila Nazzaro a volte ha dei ripensamenti a differenza di Aldo Montano che è sicurissimo: “Uscirò al 100%, ho già chiesto il mio smoking in confessionale per l’ultima puntata, questo non è il mio mestiere, ma è stata un’esperienza ed è giusto che finisca”.

La concorrente, ovviamente, pensa ai suoi figli e vorrebbe presto riabbracciarli:

Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile. A breve ci chiamano uno alla volta in confessionale per dircelo? Ok bene almeno lo sapremo. Io dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare.