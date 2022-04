Dopo l’addio alle scene di Bruce Willis, a causa dell’afasia che lo ha colpito, un altro famoso attore americano sarebbe pronto a dire basta. Jim Carrey si ritira dal cinema. O almeno questo è quello che ha fatto intendere con le sue ultime dichiarazioni. Il celebre interprete di tanti film di grande successo ha rivelato, infatti, che si sente di aver già dato abbastanza davanti a una macchina da presa.

La star di Hollywood potrebbe dire addio al cinema. A gennaio l’attore, uno dei più famosi al mondo, ha compiuto 60 anni e oggi è convinto di aver già dato abbastanza alla nobile arte. E lo ha detto in questi giorni in cui è intento a promuovere il suo nuovo lavoro.

Jim Carrey, infatti, sta presentando al mondo intero quello che, alla luce delle sue parole, potrebbe essere l’ultimo film in cui lo vedremo mai recitare. Si tratta di Sonic The Hedgehog 2, in cui interpreta la parte del Dottor Ivo “Eggman” Robotnik.

Kit Hoover di Access Hollywood, intervistandolo e chiedendogli dei progetti per il suo futuro, non si sarebbe mai aspettata la risposta che è arrivata dall’attore. Ai microfoni del suo programma, infatti, ha confessato che forse è ora di ritirarsi per sempre le scene e smettere di fare l’attore.

Una confessione che ha spiazzato non solo la conduttrice, che ha pensato ad uno scherzo. E visto il soggetto ci potrebbe stare. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta, anche se lui non è del tutto sicuro.

Jim Carrey lascia il cinema per dedicarsi alla pittura e alla vita spirituale?

Ecco cosa ha detto l’attore di Sonic, The Truman Show e tanti altri successi!