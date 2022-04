Le luci della ribalta della scorsa edizione del GF vip sono state, si può ben dire, monopolizzate dalle tre principesse Selassié. Jessica, Clarissa e Lulù hanno saputo conquistare il pubblico del reality show, tanto che una di loro si è addirittura giudicata il podio e il montepremi.

Questo ha garantito alle 3 etiopi una visibilità non indifferente. Le ragazze ora sono al centro delle attenzioni mediatiche e in molti cercano la loro collaborazione nei progetti più disparati. Dopo le varie ospitate nei salotti tv, le ragazze sembrano destinate ad arrivare molto più in alto.

Ma andiamo per ordine e vediamo cosa si mormora sul web. L’amatissima cantante Jo Squillo ha deciso di tornare a calcare il palco del festival della musica italiana per eccellenza: Sanremo. La sua ultima partecipazione era stata insieme a Sabrina Salerno, con la quale ha cantato Siamo Donne.

Il brano purtroppo arrivò agli ultimi posti nella gara, ma si aggiudicò comunque un successo enorme. Ora, Jo Squillo vuole tornare ad esibirsi nella città dei fiori e ovviamente non intende farlo da sola. La cantante, infatti, vorrebbe calcare il palco del festival insieme proprio alle tre sorelle Selassié.

A ideare questa interessante iniziativa è stata la stessa Jo, che ha lanciato la proposta direttamente alle principesse, nel corso di una diretta Instagram che le quattro Vip stavano tenendo insieme.

Queste le parole della cantante: “Dovevamo andare al Coachella ragazze! Promessa: l’anno prossimo ci andremo, ce lo siamo perso quest’anno. L’anno prossimo io ho anche un altro programma: andiamo, con un vostro pezzo, a Sanremo! Cominciamo a lavorare?”.

Inutile dire che le Selassié non ci hanno pensato due volte: subito hanno accolto con entusiasmo questa inaspettata proposta. Eppure, nonostante l’innovazione che Amadeus ha portato sul palco di Sanremo, sembra ancora poco plausibile che Jo Squillo e le principesse Selassié arrivino davvero ad esibirsi insieme nel festival ma chissà… mai dire mai!