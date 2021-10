Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Jo Squillo che ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. La celebre cantante a ricevuto una lettere da Chico Forti ed ha interrotto subito lo sciopero della fame. L’uomo ha anche inviato una lettera alla redazione del Grande Fratello Vip. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Dal primo giorno della sua messa in onda in tv, sul web non si fa altro che parlare del Grande Fratello Vip. Questa volta a finire al centro della cronaca rosa è stata Jo Squillo la quale ha ricevuto un importante messaggio da parte di Chico Forti. Ecco tutti i dettagli.

Jo Squillo aveva deciso di iniziare lo sciopero della fame all’interno della casa più spiata d’Italia per sensibilizzare nei confronti di Chico Forti. Quest’ultimo è in carcere negli Stati Uniti D’America dall’anno 200 ma iniziano ad arrivare buone notizie le quali sono state comunicate dallo stesso Alfonso Signorini:

Chi ha scritto Chico Forti.

Ebbene sì, Chico Forti ha fatto ricevere una lettera privata per Jo Squillo e un messaggio per la redazione del programma condotto da Alfonso Signorini. Queste sono state le parole dell’uomo:

Alfonso non ho la fortuna di conoscerti, ma dopo essere stato inondato di messaggi non posso non scriverti. Tu e Jo Squillo siete fantastici. Grazie per il sangue fresco che mi avete iniettato nelle vene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

La Farnesina manda una comunicazione al GFVip

Non è tutto. Nel corso degli ultimi giorni la Farnesina ha deciso di fare una comunicazione al Grande Fratello Vip in merito alla triste vicenda riguardante Chico Forti. Questa è stata la dichiarazione letta dallo stesso conduttore nello studio:

La Farnesina comunica che continua a perseguire con il massimo impegno – in particolare attraverso l’Ambasciata a Washington – ogni possibile canale che possa condurre prima possibile ad una soluzione di questa triste e difficile vicenda. Proprio in questi giorni si stanno intrecciando dei contatti ad alto livello che dovrebbero portare a dei chiarimenti in grado di favorire il trasferimento in Italia di Chico.

Le parole di Alfonso Signorini per Jo Squillo

Ad un certo punto della puntata Alfonso Signorini prende in mano la situazione e invita Jo Squillo ad interrompere lo sciopero della fame. Tuttavia il celebre conduttore afferma che le avrebbe fatto questa richiesta a prescindere dall’arrivo della lettera di Chico Forti. Dunque Signorini spiega: