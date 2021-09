Jo Squillo, polemiche per la frase sui latticini e i noduli al seno

Jo Squillo è una concorrente del Grande Fratello Vip. Già nelle scorse settimane aveva fatto parlare di sé per essersi presentata in diretta con il burqa a difesa delle donne afgane. Un gesto che però aveva creato qualche polemica perché sono stati molti a credere che il suo sia stato un gesto scenico.

Fonte: Mediaset

Ma poche ore fa Jo Squillo si è resa protagonista di un altro gesto scatenando l’ira del popolo social. In particolare a non esser state apprezzate sono alcune frasi dette dalla cantante in merito alla correlazione tra i noduli al seno e il consumo di latticini.

Fonte: Mediaset

Jo parlando con Ainett Stephens ha dichiarato che mangiare molti latticini possa far aumentare la probabilità di noduli al seno. E’ arrivata addirittura a dire che eliminando completamente dalla dieta questi prodotti derivati del latte, i noduli possono scomparire da soli. Ovviamente si tratta di affermazioni senza basi scientifiche che hanno scatenato l’ira social. In tanti infatti stanno chiedendo agli autori di prendere provvedimenti o di far chiarire meglio la questione in diretta.

Jo Squillo: il web chiede provvedimenti

Il Grande Fratello Vip è un reality molto seguito e ogni parola soprattutto quando si tratta di salute andrebbe pesata molto bene. Veicolare messaggi sbagliati è molto rischioso. Vedremo se già nella puntata di questa sera Alfonso Signorini affronterà l’argomento. Jo Squillo negli ultimi anni pare abbia sposato la causa ambientalista dato che si dichiara vegana. Una dieta priva di alimenti di fonti animali che le sta permettendo di essere in splendida forma.

Fonte: Mediaset

Ma certe affermazione devono essere frutto di una propria opinione e non bisogna parlarne quasi come una certezza. Il rischio è di inviare a casa un messaggio completamente sbagliato. Infatti non ci sono prove scientifiche certe sulla questione. Prendendo le parole della fondazione Veronesi: “Così come cavoli, pomodori e melanzane da soli non fanno miracoli, un bicchiere di latte al giorno non ‘condanna’ nessuno al cancro“.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: