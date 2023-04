Joaquin Phoenix, l’attore di Joker, si è sentito male durante le riprese del film Beau is Afraid, diretto da Ari Aster. È stato proprio quest’ultimo, in un cinema di New York e durante una proiezione a sorpresa, a raccontare quei drammatici momenti.

Stavano girando un’altra scena, che non prevedeva la presenza di Joaquin Phoenix. Una scena molto importante ed intensa per l’attrice che nel film interpreta la madre. Improvvisamente però, il lavoro del registra è stato interrotto da una folla fuori l’inquadratura. Ari Aster si è infastidito, ma poi si è reso conto di cosa stava succedendo. L’attore era svenuto.

Ha raccontato di essersi reso conto che stava davvero male, quando ha notato che Joaquin Phoenix permetteva a tutte quelle persone intorno a lui di toccarlo.

C’era una scena molto intensa per Patti (LuPone, che interpreta la madre nel film), lui non era coinvolto ma ad un certo punto è caduto fuori dall’inquadratura.

Sono andato a vedere e Joaquin era collassato. Ho capito che era grave perché stava permettendo alle persone di toccarlo, erano chine su di lui e lui le lasciava fare. Il punto è che è svenuto nel take di qualcun altro, non era inquadrato e li stava aiutando, è rimasto fin quando non è svenuto. È molto poetico che sia collassato nella scena di qualcun altro.

Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, ma sono stati attimi di vera preoccupazione.

Il nuovo film di Joaquin Phoenix

Il film uscirà il prossimo 21 aprile negli Stati Uniti. La star di Joker interpreta un uomo che convive con le sue ossessioni e le sue paure, mentre si mette in viaggio per raggiungere la casa della madre.

Joaquin Phoenix ha raggiunto l’apice del successo con il film Joker. Grazie alla sua interpretazione ha ricevuto un Golden Globe nella sezione miglior attore in un film drammatico, un BAFTA per il miglior attore, un Critics Choice Award come miglior attore e il premio Oscar come miglior attore protagonista.