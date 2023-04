Melissa McCarthy è una delle attrici più amate. Produttrice, scrittrice e protagonista di numerosi successi di Hollywood. La star e il marito Ben Falcone, che ha sposato nel 2005, sono considerati una delle coppie più divertenti e vere del mondo dello spettacolo.

Ma come accade a molti che vivono sotto i riflettori, Melissa McCarthy è spesso vittima di commenti poco gradevoli riguardo il suo peso.

Gli haters sui social, ma anche persone che fanno parte del mondo dello spettacolo. Diversi anni fa, un critico cinematografico si è rivolto all’attrice, parlando di una “Melissa McCarthy delle dimensioni di un trattore” e “Una comica espediente che ha dedicato la sua breve carriera all’essere obesi e odiosi con uguale successo”.

Ben Falcone, in risposta a tutti coloro che si permettono di criticare e giudicare sua moglie, ha sempre mostrato il grande amore che li unisce, accompagnando frasi amorevoli e di orgoglio a foto della donna che da anni lo rende felice:

La stessa attrice, dopo le critiche ricevute, ha voluto esprimere il suo pensiero.

Sono passata da ogni taglia esistente. Quando avevo 20 anni ero in forma, ma non l’ho apprezzato. Sa avevo una L pensavo, perché non posso essere una S o una M?