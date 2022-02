Joe Bastianich debutta a Le Iene: il legame speciale con Nadia Toffa

L’imprenditore statunitense debutta a Le Iene come inviato speciale e ricorda il suo grandissimo legame con la conduttrice Nadia Toffa

Joe Bastianich debutta come inviato speciale all’interno dell’irriverente show del Le Iene. Il programma torna questa sera su Italia 1 con tantissime novità e con due conduttori del tutto eccezionali.

A scendere in campo alla conduzione del programma firmato Italia 1 sono Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, pronti a portare una ventata d’aria fresca. Le novità in merito allo show sono tante e potremo scoprire nel corso della prima puntata che andrà in onda questa sera.

Uno studio completamente nuovo, inchieste di attualità e parentesi di spettacolo vedranno anche la comparsa di una nuova e speciale iena. A grandissima sorpresa vestito con la classica divisa del programma vedremo anche il noto imprenditore Joe Bastianich.

Il 53enne è entrato a far parte della grande famiglia de Le Iene e racconta il grandissimo legame che aveva con la straordinaria Nadia Toffa. Quest’ultima scomparsa il 13 agosto del 2019 a causa di un brutto cancro che ha combattuto con estremo coraggio fino alla fine.

Joe Bastianich il rapporto speciale con Nadia Toffa

L’imprenditore statunitense ex giudice di Masterchef Italia e di Italia’s got talent prenderà parte come inviato speciale all’interno de Le Iene. Il programma firmato Italia 1 inizierà la sua nuova avvenuta questa sera 9 febbraio con tantissime novità e grandi colpi di scena.

In una storica intervista lo stesso Joe aveva raccontato il forte legame che nel corso degli anni aveva creato con Nadia Toffa. Poco dopo la morte della giovane conduttrice, l’imprenditore aveva affermato: “Nadia Toffa è stata una ma grande amica. Una persona super elettrica è stata un complice in tante cose che abbiamo fatto insieme”.

Oggi a poche ore dal suo debutto come inviato speciale in giacca e cravatta, Joe spiega le sue sensazioni alla testata giornalistica Ansa: “Oggi essere inviato speciale de Le Iene è il mio challenge personale, la mia sfida del momento, a cui voglio dedicarmi dando il 100 per cento”.

“Tutto il resto fa e farà sempre comunque, parte della mia vita e di ciò che sono. Vorrei portare una prospettiva diversa, nuova, toccando temi intensi, scomodi ma estremamente reali e attuali. Senza porci limiti. Abbiamo tante idee in mente, vediamo dove ci porteranno”.

“Seguo da sempre Le Iene. Cosa mi piace di più? Che è iconico e che come me vanno dritti alla verità, senza peli sulla lingua” termina l’imprenditore con un grandissimo sorriso.