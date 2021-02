Grave lutto per Joe Bastianich: “Morta nel giorno dell’amore”

Triste annuncio da Joe Bastianich. Sulla pagina Instagram personale lo chef newyorkese ha comunicato ai follower che la nonna è deceduta proprio a San Valentino, il giorno degli innamorati. Era una nonna per tutti – si legge – ed è venuta a mancare il giorno dell’amore.

Joe Bastianich in lutto

La signora Erminia Matticchio aveva avuto un malore al cuore lo scorso 8 febbraio e da lì in poi non si è più ripresa. Come sottolinea il giudice di Italia’s Got Talent, ha condotto una vita piena. Era una donna di notevole spirito e generosità.

Mancanza destinata a farsi sentire

Il giorno di San Valentino ha portato a Joe Bastianich una spiacevole notizia. Lo scorso 14 febbraio è scomparsa la cara nonna Erminia Matticchio, che aveva compiuto da poco 100 anni. La famiglia aveva celebrato il centenario con una festa a New York, Bastianich e gli altri nipoti le erano parecchio affezionati. A lei Joe scrive di amarla: ne sentirà moltissimo la mancanza.

Il messaggio d’addio apparso sui social media ha immediatamente toccato il cuore dei numerosi follower. Nata il 23 gennaio del 1921, Erminia Matticchio era istriana ed è stata una maestra elementare. Festeggiate le nozze con Vittorio Matticchio e la nascita dei figli Lidia (madre di Joe Bastianich) e Franco, la coppia decide di emigrare in America negli anni Cinquanta.

Il sogno americano

Il libro scritto dalla figlia Lidia richiama il sogno americano, quando lei e i suoi familiari furono presi in carico dalla Catholic Chateries di New York. Nel momento di iniziare a lavorare nei ristoranti della città a pieno regime, i figli Tanya e Joe sono stati cresciuti da nonna Erminia.

Joe Bastianich, grossa perdita in famiglia: parla mamma Lidia

A seguito del malore dell’8 febbraio scorso, Lidia aveva spiegato di voler dedicare il suo intero tempo ai pochi giorni che sarebbero rimasti a sua madre per ringraziarla di tutto ciò che aveva fatto per loro.