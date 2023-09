Joe Jonas e Sophie Turner si sono lasciati: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore i nomi di Joe Jonas e Sophie Turner stanno occupando le pagine dei magazine di tutto il mondo. Dopo i numerosi rumors in merito alla notizia del presunto divorzio, la coppia ha deciso di rompere il silenzio e di annunciare la separazione. Scopriamo insieme quali sono state le loro parole.

Joe Jonas e Sophie Turner non sono più una coppia. Da qualche giorno circolava ormai la notizia della separazione e, dopo i numerosi rumors, i due hanno deciso di rompere il silenzio e di rivelare cosa sta succedendo. Sia Joe che Sophie hanno condiviso un post sulle loro rispettive pagine social dove hanno ufficializzato la notizia del divorzio.

Questo è quanto rivelato dal cantante sulla sua pagina Instagram:

Dopo quattro meravigliosi anni di matrimonio, abbiamo deciso reciprocamente di concludere in maniera amichevole il nostro matrimonio. Ci sono molte speculazioni sul perché, ma la verità è che si tratta di una decisione condivisa e speriamo sinceramente che tutti possano rispettare il nostro desiderio di privacy, per noi e per i nostri figli.