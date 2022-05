A circa due anni dalla nascita della piccola Willa, Sophie Turner è incinta per la seconda volta: le foto della star di Game Of Thrones

Una gioia immensa quella dell’attrice Sophie Turner e suo marito, il cantante e musicista Joe Jonas. La coppia, che è legata dal 2017 e che ha dato alla luce la piccola Willa nel luglio del 2020, si sta preparando ad accogliere in casa un secondo figlio. Alcuni fotografi l’hanno immortalata per le strade di New York,in tenuta ginnica e con un pancino ormai visibile in bella vista.

Credit: sophiet – Instagram

L’ultima apparizione pubblica della coppia Vip è stata la scorsa settimana, nel tanto osannato Met Gala. Sophie indossava un lungo abito nero, che però non nascondeva il suo ventre ormai abbastanza evidente.

La star di Game Of Thrones, all’età di 26 anni si sta preparando ad accogliere in casa un secondo figlio.

Lei e suo marito, il cantante e musicista Joe Jonas, sono insieme dal 15 ottobre del 2017 e si sono sposati a sorpresa, a Las Vegas, il primo maggio del 2019.

Nel luglio del 2020 il loro amore è stato coronato con l’arrivo della loro prima bambina, che si chiama Willa ma che non è mai apparsa in fotografie o post sui social network.

In quel caso l’attrice aveva deciso di vivere sia la gravidanza che il parto lontano dalla luce dei riflettori. In questo caso, invece, si è mostrata e raccontata in tutto il suo splendore da prossima neo mamma bis alla rivista Elle.

Sophie Turner e i social network

Credit: sophiet – Instagram

Sophie Turner non ha mai amato condividere i momenti della sua vita privata sui social network. Anzi, proprio i social network hanno causato alla star non pochi problemi, soprattutto a livello psicologico.

In diverse interviste ha raccontato di essersi allontanata dal mondo dei social, perché soffriva particolarmente il sentirsi costantemente sotto gli occhi indiscreti di chi non si trattiene nel criticare qualsiasi cosa.

Ho una relazione di amore e odio con i social media. Vorrei non esserne mai stata coinvolta. Per molto tempo sono stata abbastanza malata di un disturbo alimentare. Una notte continuavo a ripensare a un commento letto su Instagram e pensavo, ma davvero sono così grassa e indesiderabile?!

Credit: sophiet – Instagram

Diverse sedute di terapia, l’hanno poi aiutata a superare questo ostacolo, soprattutto mentale, ed a riprendere in mano la sua vita, che oggi vive serenamente insieme alla sua famiglia.