Un incidente incredibile quello accaduto sul set del regista Joel Souza. Il 48 enne regista di Rust ha parlato di quanto accaduto sul set: Alec Baldwin ha ucciso per sbaglio una persona dello staff con un colpo di pistola.

Il 64 enne ha colpito al petto la direttrice della fotografia Halyna Hutcins, di 42 anni. Anche lo stesso regista è rimasto ferito, ma lievemente. Joel Souza ha spiegato:

Sono distrutto per la perdita della mia amica e collega, Halyna. Era gentile, vibrante, incredibilmente talentuosa, lottava e mi spingeva sempre a essere migliore. I miei pensieri sono per la sua famiglia in questo momento così difficile. Sono grato per le manifestazioni di affetto che abbiamo ricevuto dalla nostra comunità di registi, dalla gente di Santa Fe e dalle centinaia di estranei che mi hanno contattato. Sicuramente aiuterà la mia guarigione.

Al momento non è chiaro come sa potuto accadere un tragico errore. A consegnare la pistola ad Alec Baldwin è stato l’assistente della regia Dave Halls che non aver idea che fosse carica di munizioni vere e ha spiegato all’attore che era sicura. Al momento le indagini sono ancora aperte e non sono state mosse accuse sull’incidente.