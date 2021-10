Ancora tutti sotto shock per la notizia che si è diffusa ieri dagli Stati Uniti d’America. Alec Baldwin, noto attore hollywodiano, ha sparato per sbaglio un colpo di pistola, uccidendo Halyna Hutchins, giovane direttrice della fotografia, considerata da tutti una vera stella nascente del cinema internazionale. Andiamo a scoprire chi era.

L’incidente si è verificato intorno alle 13:50 locali, nel Bonanza Creek Ranch, in New Mexico. Lì si stavano girando alcune scene del film Rust, un western diretto da Joel Souza e interpretato, appunto, dal grande Alec Baldwin.

Per cause ancora in corso di accertamento, una delle pistole di scena, che teoricamente doveva essere caricata a salve, in realtà conteneva al suo interno dei proiettili veri. Una condizione che Alec Baldwin, che quella pistola la impugnava, non immaginava minimamente.

In ogni caso, lo Sceriffo della contea di Santa Fe sta indagando per cercare di fare chiarezza sulla vicenda.

Alec Baldwin, scioccato da quanto accaduto, ha pubblicato una nota sui suoi canali social esprimendo tutta la sua disperazione.

Non ci sono parole per trasmettere il mio shock e il mio dolore riguardo il tragico incidente che ha portato via la vita di Halyna Hutchins, una moglie, una madre e una collega che ammiravo profondamente. Sto collaborando a pieno con la polizia per chiarire e capire le dinamiche di questa tragedia. Sono vicino a suo marito, offrendo tutto il mio supporto a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è a pezzi per suo marito, il loro figlio e tutti quelli che hanno amato Halyna.

Chi era Halyna Hutchins

La vittima dell’incidente è per l’appunto Halyna Hutchins. Nata 42 anni fa in Ucraina, aveva frequentato l’Università di Kyiv ed era laureata in giornalismo internazionale.

Poi si è trasferita in America, dove si è iscritta, nel 2013, all’American Film Institute Conservatory. Lì si è diplomata a pieni voti nel 2015 e ha subito curato la fotografia di un film importante di Hollywood: Archenemy, con Joe Manganiello.

Era sposata e aveva un figlio. Subito dopo essere stata colpita dal proiettile, è stata trasportata in aereo all’ospedale di Albuquerque, dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita. Troppo gravi i traumi riportati e le ferite causate dal proiettile.

Restano gravi ma stabili le condizioni di Joel Souza, il regista del film Rust, anche lui colpito dallo stesso colpo di pistola.