Joele Milan ex tronista di Uomini e Donne, è stato paparazzato in un locale, in compagnia della scelta di un altro tronista

Il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi è noto per i colpi di scena e gli intrecci amorosi. Molti dei protagonisti del programma, concluso il loro percorso al dating show, approfondiscono le loro conoscenze, lontano dalle telecamere, con altri personaggi conosciuti in studio.

Questi eventi succedono spesso: l’ultimo “intreccio amoroso” c’è stato tra Joele Milan e Noemi Baratto. Il tronista è noto ai telespettatori, anche se venne molto criticato per il suo percorso travagliato e per essere stato cacciato dal dating show. Infatti il motivo per il quale la redazione aveva deciso di cacciare Joele ha fatto risentire e agitare le critiche da parte del pubblico.

Si scoprì che il tronista infatti stava frequentando privatamente una delle sue corteggiatrici, cioè Ilaria Melis. Joele e Ilaria, dopo essere stati allontanati dal programma, hanno continuato la loro love story lontano da telecamere e chiacchiere.

I due hanno dato aggiornamenti sul proseguimento della loro conoscenza e sembrerebbe che avessero avuto degli alti e bassi continui. Ma dagli ultimi gossip pare che la storia tra i due sia definitivamente finita. A confermarlo al pubblico è un video registrato da Deianira Marzano, esperta di gossip.

Nella registrazione si vede in discoteca il bacio che è scattato tra Joele e Noemi Baratto, altro volto famoso all’interno dello studio di Uomini e Donne. Noemi è stata la corteggiatrice e infine la scelta del tronista Matteo Fioravanti. Ma la storia della coppia formatasi in programma è stata molto breve e i due si sono lasciati subito.

Tornando al video che ha scosso il pubblico, si vede chiaramente il bacio scattato tra i due. Tutti i telespettatori che avevano seguito la love story tra Joele e Ilaria hanno subito pensato che i due, dopo gli alti e bassi raccontati, abbiano preso la decisione di lasciarsi.

D’altronde l’ex tronista aveva dichiarato tramite social che aveva provato in tutti i modi a far andare avanti la relazione con Ilaria, ma tra i due c’erano troppe incomprensioni: “Le cose tra me e Ilaria non sono andate e abbiamo deciso di chiudere. Uscito dal programma ho capito che non c’era quella magia che invece percepivo all’interno del programma“. Anche se la Melis non ha espresso il suo pensiero riguardo la storia d’amore con Joele, né è arrivata comunicazione ufficiale che tra i due sia finita.