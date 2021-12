UeD: Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati. Ecco il perché

La nuova stagione di UeD ha presentato al pubblico le sue innumerevoli novità e i suoi tronisti. Tra loro, il protagonista che ha più di tutti appassionato e incuriosito il pubblico è senza ombra di dubbio Matteo Fioravanti. Il ragazzo a metà del suo percorso decide di fare la sua scelta, che ricade sulla corteggiatrice Noemi Baratto.

Fonte studio UeD

Per i due, al centro studio, c’è la cascata dei petali rossi. I ragazzi, lontani dalle telecamere, intraprendono una relazione. Ma arrivano delle scottanti rivelazioni. Matteo e Noemi si sono già lasciati. I due ex protagonisti del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi, per qualche sconosciuta ragione, non stanno più insieme.

Una relazione terminata sul nascere. Erano ormai diversi giorni che girava voce sui social di una crisi tra i due. Ma nessuno dei diretti interessati aveva mai confermato la notizia. Oggi, a rompere il silenzio è l’ex tronista Matteo, che vuole far chiarezza sulla vicenda. Fioravanti pubblica un video sul suo profilo Instagram e ammette che la sua storia con Noemi è finita.

L’ex volto di UeD rivela che non è facile per lui parlare di ciò che è accaduto. La parola fine arriva dopo diverse incomprensioni, causate dalla diversità dei loro caratteri. Matteo spiega che la volontà di salvare il rapporto c’era da parte di entrambi, ma ha avuto scarsi risultati.

Queste le parole di Fioravanti: “Non è facile dire queste cose tramite un video, però ve le devo dire per forza. La relazione tra me e Noemi non è andata”. Il ragazzo si tiene ben alla larga dal raccontare tutti i particolari. Ma ammette con molta sincerità che: “Lo rifarei mille volte”.