Jett, il figlio dell'attore John Travolta, avrebbe compiuto 30 anni. Ogni anno il suo papà non si dimentica il suo compleanno

Come ogni anno, il famoso attore John Travolta è tornato a commuovere l’intero mondo ricordando il figlio Jett, che avrebbe compiuto 30 anni.

“Mio carissimo Jetty, mi manchi più di quanto le parole possano dire. Ti penso ogni giorno. Buon compleanno. Con Amore, il tuo papà”.

È il primo anno che l’attore si ritrova a dover affrontare il giorno del compleanno di suo figlio morto senza la moglie Kelly Preston. L’attrice è morta dopo una battaglia contro il cancro al seno, che non aveva reso nota e che aveva deciso di combattere nella privacy, contando soltanto sul supporto e l’amore della sua famiglia.

La notizia infatti fu inaspettata e sconvolse l’intero mondo dello spettacolo.

John Travolta e la morte del figlio Jett

Jett Travolta è morto nel 2009 durante una vacanza in famiglia. Il ragazzo soffriva della sindrome di Kawasaki, una condizione che causa l’infiammazione dei vasi sanguigni e che comporta anche crisi epilettiche.

I due attori trovarono il loro amato figlio a terra, nel bagno. Dopo una crisi, Jett aveva violentemente battuto la testa alla vasca da bagno.

Quando è morto, aveva soltanto 16 anni. Il 2 gennaio 2009 è una data che per sempre segnerà la vita dell’attore e della sua intera famiglia.

Anni dopo, nel 2012, fu proprio Kelly Preston a parlare oltre che della sindrome di Kawasaki, di autismo e di attacchi epilettici.

Oggi John Travolta si è impegnato con una fondazione che si occupa proprio di ragazzi con bisogni speciali, per aiutare tutte le persone come suo figlio Jett.

Da quel giorno, i due genitori non hanno mai smesso di ricordare ogni anno, sia nel giorno del compleanno che in quello della sua morte, l’amato figlio Jett. Per la prima volta, John Travolta si ritrova ad affrontare il dolore da solo, senza l’amata moglie che gli dà la forza.