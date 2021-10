Striscia La Notizia è finita al centro di una bufera mediatica dopo la clamorosa gaffe di Valerio Staffelli. Il giornalista ha consegnato un tapiro d’oro a Ambra Angiolini, la motivazione? Esser stata tradita da Massimiliano Allegri: la donna è profondamente ferita.

Seppur con grande eleganza non ha risposto alle provocazione del tg satirico, a prendere le sue difese ci ha pensato al figlia 17 enne avuta dalla precedente relazione con Francesco Renga: Jolanda.

Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?

Sembra poi confermare definitamente la rottura con l’allenatore:

Ed anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso.

Con grande educazione la ragazza ha poi concluso il post sottolineando come la mamma in questo momento stia soffrendo: “E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere.”