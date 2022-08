Jonathan Kashanian, terrore durante la vacanza: “Tremava tutto, il finimondo”

Senza alcuna ombra di dubbio Jonathan Kashanian è uno dei personaggi famosi più amati e seguito all’interno del mondo della televisione italiana. Di recente l’ex di Detto Fatto ha vissuto momenti di grande terrore durante la sua vacanza. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di paura per Jonathan Kashanian. Il personaggio televisivo sta trascorrendo qualche giorno di relax per le vacanze estive ma peccato che il maltempo ha rovinato tutto. Infatti, di recente il ragazzo si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social in cui ha raccontato un episodio davvero devastante.

Stando alle dichiarazioni del personaggio televisivo, la perturbazione è iniziata proprio nel momento in cui lui stesso si trovava a bordo di un catamarano. In questo modo ha iniziato il suo racconto:

Per me è stata una notte movimentata, ho scoperto che per fortuna il nostro catamarano ha scansato tutto il brutto, una barca di 24 metri si è scagliata contro gli scogli e un’altra è affondata. Quindi, ecco, non si scherza con il mare.

Erano le tre del mattino quando Johanthan ha sentito tremare tutto. Fortunatamente, il capitano del mezzo ha provveduto immediatamente a mettere tutto in sicurezza. Queste sono state le sue parole:

Alle 3 ho sentito bombardare la barca, tremava. Lampi e tuoni ed è scoppiato il finimondo. C’è stata grande paura e il capitano ha messo in sicurezza tutto. Un abbraccio a tutti gli strombolani e ai turisti che sono lì in questo momento

Nel corso degli ultimi giorni ad essere colpite dall’improvviso maltempo sono state le Isole Eolie e Stromboli. Infatti, la forte perturbazione ha rischiato di provocare seri danni anche a tutte le imbarcazioni che in quel momento erano in mare.