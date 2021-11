Per il maltempo in Sicilia, che ha colpito in queste ore molte zone dell’isola italiana nel sud del paese, diverse le città sott’acqua, con strade allagate a Palermo, Enna e Trapani. Cittadini alle prese con trombe d ‘aria, grandine, pioggia intensa, bombe d’acqua e terribili nubifragi. Qual è la situazione al momento?

Fonte foto da Pixabay

Il maltempo ha messo in ginocchio l’isola. Prima una tromba d’aria ha colpito il lungomare di Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani. Centinaia di persone erano letteralmente terrorizzate, nella paura che potesse arrivare anche a terra devastando la città.

Trombe d’aria anche a Mazara del Vallo e a Menfi, visibile nella località Tre Fontane. Nubifragi e grandinate hanno messo in ginocchio anche altre zone della Regione, mentre rimane attiva l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale.

Un nubifragio ha colpito anche in modo violento la provincia di Palermo. Termini Imerese è stata colpita da una pioggia incessante e abbondante, che ha allagato le strade e scoperchiato tombini. La Statale 113, nel suo tratto urbano, vicino alla stazione era sott’acqua e chiusa al traffico.

Altri allagamenti sono stati registrati nella zona che si trova a valle della città siciliana. Già due settimane fa la città aveva registrato altri danni causati dal maltempo che sembra non dare tregua all’isola.

Fonte foto da Poxabay

Maltempo in Sicilia, tante le zone colpite

La strada statale 121 “Catanese” è stato interrotto dall’Anas nel territorio di Roccapalumba, per fango sul piano viabile. Problemi anche a trabia, sull’autostrada Palermo-Catania, per diversi allagamenti. 500 pendolari sono stati bloccati alla stazione di Bagheria per il traffico ferroviario bloccato.

Fonte foto da Pixabay

In provincia di Palermo, il torrente Morello è esondato in zona Lecarra Friddi: l’acqua ha raggiunto con detriti e fango la statale 189. Strade chiuse anche in provincia di Enna, vicino ad Agira, per l’allagamento del piano viabile.