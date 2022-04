L’Isola dei Famosi perde un altro concorrente. Dopo Patrizia Bonetti che ha lasciato a seguito delle ustioni subite durante la prova del fuoco, nelle scorse ore anche Jovana Djordjevic si è ritirata.

Ad inizio puntata ieri sera, Alvin ha spiegato il motivo per cui in Palapa ci fosse un posto vacante. L’inviato dell’isola ha spiegato che Jovana è stata costretta a lasciare per un problema di salute.

“C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, non so se avete già avuto modo di notarlo. Infatti vi do una comunicazione. Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare, purtroppo ha avuto un problema medico” – ha detto Alvin.

L’inviato ha poi tranquillizzato tutti dicendo che non si tratta di nulla di grave. “Ci tengo a precisare che non è nulla di grave, una roba molto, molto leggera però le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra playa. Quindi facciamo un applauso a Jovana”.

Fonte: web

Jovana ha già lasciato l’isola e si appresta a rientrare a Milano dove potrà riabbracciare i suoi figli e il marito Filip, attaccante della Lazio.

Si tratta del secondo ritiro dopo quello di Patrizia Bonetti

Questo di Jovana è il secondo ritiro di quest’anno dopo quello di Patrizia Bonetti che aveva lasciato per le ustioni dopo la prova del fuoco. La Bonetti secondo indiscrezioni per questo problema starebbe anche pensando di adire per vie legali contro la produzione del programma chiedendo un risarcimento da 1 milione di euro.

Intanto nella puntata di ieri a lasciare definitivamente l’isola è stata Floriana Secondi che ha perso al televoto flash contro Clemente Russo e Lory Del Santo.

Floriana si è detta contenta di tornare in Italia e riabbracciare suo figlio e il suo compagno.