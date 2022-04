Patrizia Bonetti sembra essere pronta a far causa a L’Isola dei Famosi dopo le ustioni riportate durante la prova in Honduras. La permanenza dell’influencer all’interno del reality è durata davvero poco perché costretta a tornare in Italia per sottoporsi ad accusati controlli e le giuste terapie.

La modella infatti, non è riuscita neanche a trascorrere una notte sulla spiaggia insieme agli altri naufraghi perché, durante la prova del fuoco ha riportato delle serie e importanti ustioni. Quest’ultima è rimasta ferma davanti alle fiamme per circa 5 minuti e 51 secondi dimostrandosi coraggiosa ma anche poco prudente.

A fermare la prova sono stati gli stessi autori dimostrandosi visibilmente preoccupati per la salute di Bonetti e per le fiamme fin troppo vicine. Le ustioni riportate però, l’influencer è dovuta ritornare in Italia, richiamata dal suo compagno preoccupato per lei.

A svelare il possibile risarcimento che Patrizia Bonetti avrebbe chiesto a Banijay Italia, nonché produzione del reality, è Alessandro Rosica. Le sue parole nel corso delle ultime ore sono state confermate anche dal portale 361 Magazine.

Patrizia Bonetti fa causa a L’Isola dei Famosi: chiesto un milione di euro

Stando a quanto riporta Alessandro Rosica, Patrizia avrebbe trascorso ben cinque giorni in infermeria in Honduras per poi rientrare in Italia. A chiedere all’influencer di tornare a casa sarebbe stato il suo compagno per dare il via alle prime mosse legali.

Alessandro Rosica avrebbe così affermato che: “A seguito delle ustioni riportate sull’Isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro! Inizialmente Patty era pronta a rientrare “subito fermata dal furbo fidanzato“ che ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali”.

“Patty non avrà lasciato di certo il segno sull’Isola. Per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti. sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro” termina Rosica.

Per ora né Patrizia Bonetti né il suo fidanzato hanno confermato o smentito le dichiarazioni in merito ad una presunta causa nei confronti de L’Isola dei Famosi.