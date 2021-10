Nella mattinata di ieri, a Milano, si è svolto un incontro organizzato da IEO (Istituto Europeo Oncologico) per le donne. Il Dottore e Professore Giovanni Veronesi ha voluto come ospite Lorenzo Jovanotti. Il cantante, oltre ad esibirsi in un paio di suoi brani alla chitarra, ha potuto raccontare l’esperienza della sua famiglia con il tumore che ha colpito sua figlia Teresa l’anno scorso.

Credit: lorenzojova – Instagram

Secondo le ultime statistiche, in Italia ci sono circa 337 mila casi di tumore ogni anno. Di questi, circa 55.500 sono tumori al seno. E l’evento di ieri organizzato dalla fondazione del Professore Giovanni Veronesi era rivolto proprio a tutte le donne che stanno combattendo o che hanno combattuto con questo particolare tipo di neoplasia.

Credit: lorenzojova – Instagram

Nell’evento, svolto al teatro Manzoni di Milano, c’è stato anche un ospite d’onore. Jovanotti, che oltre ad essere uno dei cantautori più famosi ed importanti del paese, ha anche un esperienza con il tumore al seno che lo ha colpito abbastanza da vicino. Su Instagram, Lorenzo Cherubini ha scritto:

Stamattina ho fatto un salto a Milano invitato dal Professor Paolo Veronesi @ieoistitutoeuropeodioncologia che ha incontrato le sue pazienti oncologiche al #teatromanzoni per parlare di cure, progressi, risultati, ricerca, guarigione. Ho fatto un breve saluto e un paio di canzoni con la chitarra, poi ho lasciato il palco e il microfono al prof e ai suoi ospiti presentati da @camilaraznovich. Ora torno in studio a fare le cose nuove.

Il tumore della figlia di Jovanotti

Credit: lorenzojova – Instagram

Nel corso del suo intervento Jovanotti è tornato a parlare di sua figlia Teresa e del tumore che l’ha colpita l’estate scorsa. Lei, ha spiegato il cantante, si era accorta di alcuni linfonodi che le facevano male. Dopo le analisi e la diagnosi di linfoma di Hodgkin, è iniziato il percorso di cure.

A gennaio di quest’anno, dopo 6 lunghi mesi di battaglia, Teresa ha finalmente sconfitto il cancro.

Il cantautore, poi, ha spiegato come hanno vissuto la cosa lui, sua figlia e sua moglie:

Mia moglie e Teresa hanno affrontato questo viaggio con una forza che mi ha sorpreso. Pensavo di essere io quello forte del gruppo e invece mi sono accorto che avevo le gambe che cedevano.

