Julia Roberts spiega, dopo 20 anni, perché non si è rasata le ascelle nella sua famosa foto del passato

Julia Roberts spiega il motivo per cui non si è rasata le ascelle nel famoso scatto del passato

Julia Roberts è senza dubbio uno delle attrici hollywoodiane più amate. Ad oggi è una delle attrici più richieste che con il suo grande talento e la sua iconica bellezza ha conquistato il panorama hollywoodiano. La star di Hollywood, ha dato spunto alle varie testate giornalistiche per far parlare di sé. Come lo scatto risalente a 20 anni in cui si presentò alla prima di Notting Hill con qualche pelo evidente sotto le ascelle.

Siamo nel 1999 quando la star hollywoodiana Julia Roberts apparve alla presentazione di Notting Hill, a Londra, con un dettaglio che di certo non è passato inosservato. Molti, infatti, non fecero a meno di notare come l’attrice dal sorriso smagliante fosse giunta alla presentazione del film con peli sotto le ascelle evidenti.

Senza dubbio fu un episodio che è stato sulla bocca di tutti e che nel tempo ha fatto molto discutere. Ricordiamo che in quella serata Julia Roberts si presentò con un bellissimo abito rosso tempestato di paillettes a maniche corte il quale, però, lasciava intravedere dei peli sotto le ascelle che l’attrice non aveva tolto.

Ad oggi, a distanza di anni, l’attrice hollywoodiana ha ricordato quell’episodio ed ha svelato il motivo per cui si presentò alla prima di Notting Hill con quell’aspetto. Stando alle parole di Julia Roberts, la presenza di peli evidente sotto le su ascelle è stata dovuta ad errori di calcolo.

Queste, infatti, sono state le sue parole a riguardo:

L’immagine di quel momento è costantemente nella mia testa. La verità è che non ho misurato bene la lunghezza della manica, né il movimento. Non pensavo a come potessero combinare e rivelare le mie intimità.

A queste dichiarazioni, rilasciate a Busy Tonight, la star hollywoodiana ha poi aggiunto: