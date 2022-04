Il mondo della tv e del cinema è in lutto per la perdita di una famosa attrice. June Brown è morta a 95 anni. Forse la ricorderete nel cast della soap trasmessa dalla BBC dal titolo “EastEnders“. La donna è morta nella sua casa, circondata dai suoi cari, nella giornata di domenica 3 aprile 2022. Una vera e propria tragedia per il mondo dello spettacolo.

L’attrice della soap opera inglese “EastEnders” è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari (i sei figli avuti dal marito sposato nel 1958). Per tre decenni June Brown ha recitato nei panni del personaggio di Dot Cotton nella serie televisiva molto popolare nel Regno Unito. Il pubblico la amava tantissimo.

L’annuncio della morte dell’attrice di 95 anni è stato fatto dalla famiglia della donna. Una famiglia profondamente addolorata per questa scomparsa, morta pacificamente nella sua casa, nella giornata di domenica 3 aprile.

Un portavoce di EastEnders a nome della produzione ha così commentato la notizia:

Non ci sono parole sufficienti per descrivere quanto June sia stata amata e adorata da tutti a EastEnders, il suo amorevole calore, la sua arguzia e il suo grande umorismo non saranno mai dimenticati. June con Dot Cotton ha creato uno dei personaggi più iconici, non solo nelle soap opera ma anche nella televisione britannica, ed essendo apparso in 2884 episodi, le straordinarie interpretazioni di June hanno creato alcuni dei momenti più belli di EastEnders.

June Brown morta a 95 anni: i fan della soap si stringono alla famiglia dell’attrice scomparsa

I fan hanno voluto mostrare vicinanza alla famiglia, esprimendo dolore e condoglianze in questo momento di lutto. Molti hanno deciso di condividere un incontro particolare tra la loro attrice preferita e Lady Gaga nello show Graham Norton della Bbc.

In tanti la ricordano non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita caratterizzata da molti lutti che l’hanno segnata. Come la morte del fratello John, morto a pochi giorni dalla nascita, della sorella Marise a 8 anni e del suo primo marito, John, morto suicida nel 1957. Il secondo marito lo aveva salutato nel 2003 per demenza senile.