Lady Gaga acqua e sapone manda in estasi tutti i fan, che hanno potuto ammirare Miss Germanotta sui social network in tutto il suo splendore senza trucchi e senza filtri. Un vero e proprio inno alla bellezza naturale, di cui spesso la cantante si fa portavoce. Per spingere ogni persona ad amarsi per chi è veramente, senza nascondersi dietro al make up.

Fonte foto da Instagram di Lady Gaga

In clima di body positivity sono molte le star che da qualche tempo pubblicano sui social selfie senza make up, come ad esempio ha fatto Jennifer Aniston, mostrandosi al naturale e con i capelli spettinati.

Un look insolito, come quello che ci ha mostrato anche Lady Gaga, che siamo abituati a vedere in scena coperta da fondotinta, eyeliner, mascara e rossetti. Senza trucco è lo stesso una donna semplicemente bellissima.

Spesso Lady Gata cambia i suoi look. Sia in scatti privati che presto fanno il giro del mondo complici i social media, sia in scatti pubblici da eventi mondani che mettono in risalto la sua bellezza.

Nella versione acqua e sapone Miss Germanotta, nominata per la categoria Best Actress ai Sag Awards, è semplicemente unica. Sembra molto diversa senza trucco, ma al naturale è altrettanto splendida. Anzi, lo è di più.

Fonte foto da Instagram di Lady Gaga

Lady Gaga acqua e sapone conquista tutti quanti sui social

La cantante ha deciso di mostrarsi sui social in un primo piano senza make up. Miss Germanotta indossa una felpa total black di Gucci con logo bene in vista. I capelli sono legati e il viso è acqua sapone.

Lady Gaga non ha un filo di trucco e ha deciso di non usare nemmeno un filtro. Niente di niente. Lei ama se stessa e non ha paura di mostrarsi in tutta la sua bellezza, unica e inimitabile.