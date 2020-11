Nonostante proviamo a cancellare e a lasciarsi alle spalle il passato, purtroppo qualcosa torna sempre. Questa volta a fare i conti con un brutto periodo di qualche tempo fa è Justin Bieber. Il famoso cantante statunitense ha lanciato un appello a Google.

Dopo un brutto trascorso con la malattia di Lyme, Justin Bieber vorrebbe che le foto di quei giorni fossero definitivamente eliminate dall’immensa libreria digitale che è l’Internet.

In rete circolano infatti delle foto del cantante ricoverato in ospedale. Dei giorni orribili che vorrebbe definitivamente cancellare, o se non altro cancellare le cose che glieli ricordano. Per questo chiede:

Non so quale sia l’algoritmo per cui saltano fuori certe foto, ma questo è così frustrante considerando che ci ho messo un sacco di tempo a tornare in salute e mi sento come se le persone cercassero di sabotarmi.

C’è stato un momento dove non stavo bene. Stavo combattendo contro il morbo di Lyme. In tutte le prime foto sono così scompigliato. Stavo ovviamente attraversando un periodo difficile, ma queste sono le foto che i media stanno cercando di far girare.

Fortunatamente oggi il cantante si è ripreso. Ed è visibilmente cambiato, tuttavia, alcuni giornali locali continuano ad utilizzare quegli scatti.