Il cantante Justin Bieber è malato e per questo motivo deve fermare il suo tour per potersi riposare un po’ e cercare di guarire. Le sue condizioni di salute, infatti, si sarebbero aggravate, così tanto da richiedere uno stop della tournée di concerti già in programma. I suoi fan sono in apprensione e sperano si possa riprendere presto.

Alla vigilia del suo concerto a Toronto, in Canada, Justin Bieber ha dovuto annunciare che tutto il tour, quindi anche gli appuntamenti successivi, è annullato. Il cantante di 28 anni soffre della malattia di Lyme.

Proprio un paio di anni fa Justin Bieber ha raccontato di essere malato della malattia di Lyme e di soffrire anche di una mononucleosi cronica che colpisce la sua pelle, il cervello e peggiora le sue condizioni di salute in generale.

Le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate negli ultimi tempi. Tanto che in una Story su Instagram il cantante ha dato una brutta notizia ai suoi fan.

Non ci posso credere, ho fatto in modo che tutto andasse per il meglio ma la mia malattia sta peggiorando e devo spostare le date perché così mi dicono i medici.

Justin Bieber durante un concerto

Justin Bieber è malato, non è Covid

In un primo momento era circolata la notizia che il cantante soffrisse di Covid. Ma un portavoce della Scotiabank Arena, dove doveva esibirsi, ha specificato che non centra nulla.

Intanto tre date del Justice World Tour sono state rimandate e con tutta probabilità si cercherà di recuperarle durante l’estate, nella speranza che il giovane cantante si rimetta presto. Bieber chiede ai suoi fan di sostenerlo in questo momento:

Vi amo, mi prenderò un periodo di riposo e poi starò meglio.

Recentemente Justin Bieber aveva raccontato la preoccupazione anche per le condizioni di salute della moglie Hailey, ricoverata per un coagulo al cervello.