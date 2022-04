Come sta la giovane modella?

Piccolo malore e ricovero in ospedale per Hailey Baldwin Bieber, con grande preoccupazione di Justin Bieber: la moglie ha avuto un ictus. Tutti i segnali portano a una diagnosi davvero preoccupante, vista la giovane età. La modella di 25 anni è stata ricoverata in ospedale, dove i medici hanno condotto tutti i test e gli esami del caso.

La modella di 25 anni lo scorso marzo ha subito un ricovero in ospedale. Si è sentita improvvisamente male. I sintomi erano riconducibili a quelli di un ictus, provocato da un coagulo di sangue nel cervello, come racconta lei stessa in un video sui social.

Ero seduta a tavola con Justin, stavamo parlando normalmente durante la colazione, quando ho sentito una strana sensazione nel braccio destro, dalla spalla fino le dita della mano, che erano intorpidite. E quando mio marito mi ha chiesto che cosa avessi mi sono resa conto che non riuscivo a parlare.

Subito la corsa in ospedale a Palm Spring, dove i medici le hanno diagnosticato un mini ictus nella parte destra del suo corpo. La modella di 25 anni e il marito si sono spaventati, perché lei aveva il lato destro del viso completamente bloccato.

Hailey Baldwin Bieber, così come il marito, hanno subito pensato che si trattasse di un ictus. In attesa dell’ambulanza che poi l’ha portata in ospedale, un vicino di case le ha prestato i primi soccorsi, in attimi terribili che oggi riesce a raccontare.

Appena provavo a rispondere alle domande, non riuscivo a tirar fuori le parole, come se la mia lingua e la mia bocca non riuscissero a formare le frasi.

Questo il racconto della modella di 25 anni, che oggi sta meglio. Arrivata in ospedale i medici le hanno fatto diversi test, ma quando è arrivata nella struttura sanitaria di Palm Springs i sintomi erano già scomparsi del tutto.