Questa edizione del GF VIP sta regalando al pubblico innumerevoli colpi di scena. I fans spesso commentano gli eventi e ognuno si schiera dalla parte del proprio preferito. Nelle ultime puntate abbiamo assistito a un diverbio acceso tra Kabir Bedi e Manila Nazzaro.

Fonte studio GF Vip

Sandokan si è fatto conoscere al pubblico per il suo carattere tranquillo e sempre molto pacato. Anche se di recente, qualcosa pare aver smosso questa sua pacatezza. C’è stata una discussione che ha fatto venir fuori un Kabir abbastanza combattivo e fermo sui suoi passi.

Ecco che lo scontro si accende e entra nel vivo. La Nazzaro è riuscita in qualche modo ad ottenere l’attenzione di Bedi, e non certo in positivo. Chi lo conosce sa che le reazioni di Kabir sono sempre molto ponderate.

I fans si dividono. C’è chi sostiene che il gesto di Manila, nel non offrire il cibo a Kabir Bedi e averlo nominato, sia stato un chiaro affronto, c’è chi invece non ci vede niente di male o anomalo.

Ma ultimamente un nuovo avvenimento ha risollevato le polemiche. In un video si vede chiaramente, nelle prime ore del mattino, la Nazzaro passare davanti all’attore e dare lui il buongiorno. Kabir ignora completamente il saluto e fa finta di non sentire.

Sarà davvero per la nomination che Bedi ancora si ostina ad andare contro la Nazzaro? In molti sostengono che ci sia qualcosa nell’atteggiamento della vippona che non convince.

Manila Nazzaro commenta la vicenda così: “Kabir ha fatto una grande figura di merd* stasera. Una figura cattiva, ingiusta e gratuita. Un accanimento assurdo. Ha colpito una mamma… mi ha chiamata disperata e mi sono stufata di comprendere e giustificare le persone. Anche Katia non ha preso le mie difese. Quelle parole sono veramente cattive… lui non sa nulla di me. Come fa a dire che sono disperata e voglio arrivare a tutti i costi in finale?“