Nel corso dell’ultima diretta Kabir Bedi, al Grande Fratello Vip, ha ricevuto un messaggio d’amore e di auguri da parte della donna della sua vita: la moglie Parveen Dusanj Bedi. L’occasione dei festeggiamenti è il suo compleanno.

Fonte studio GF Vip

Le sue parole sono una carezza nel cuore di Kabir, fortemente innamorato della donna: “Ti auguro un felice compleanno ed auguro a noi un buon anniversario. Mi manchi, mi manchi e mi manchi, ma ti vedo ogni giorno in televisione. E’ meraviglioso e surreale e stai andando così bene! Tutta la famiglia ti manda tanto affetto e sono sicura che festeggerai con i tuoi coinquilini, e spero che riescano a conoscere l’uomo che amo così profondamente”.

Poi Parveen conclude con: “Un uomo forte, un gigante gentile. Kabir, continua a sorridere e a condividere la tua energia, adoro le tue risate. C’è una cosa che ho imparato dalla nostra vita insieme: la vita è una grande avventura, quindi goditi anche questa di avventura”. Parole che hanno colpito sia l’attore che il pubblico a casa e che portano Kabir a guadagnarsi l’immunità dalle nomination.

Fonte Twitter

Poco dopo però, la moglie di Sandokan sui social rivolge un pensiero pungente nei confronti di Alex Belli. La donna non comprende come sua moglie e anche la stessa Soleil Sorge, possano voler stare con lui, tanto da arrivare addirittura a litigare tra di loro e piangere per lui.

Il post appare su Twitter cita così: “Guardare il Grande Fratello Vip a causa di Kabir Bedi. Ma perché una donna dovrebbe voler stare con Alex Belli? Entrambe le donne, Soleil e Delia, stanno meglio senza di lui. Abbandonate quel ragazzo e costruite le vostre vite ragazze! Lui è una ‘Cattiva notizia’. Smettetela di ridurvi così per gli ascolti TV. Concentratevi sulle vostre vite, non su lui e andate avanti”.