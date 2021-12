La musica internazionale è in lutto. Kangol Kid è morto a causa di un cancro al colon che lo ha colpito. Ha lottato fino alla fine, ma purtroppo il terribile male se lo è portato via all’età di 55 anni. Negli ultimi giorni ha commosso tutti i suoi fan con video toccanti, in cui si capiva che l’uomo aveva compreso che gli restava ormai poco da vivere. Tanti hanno voluto ricordarlo.

Il cantante, compositore, padre del genere hip hop è morto a 55 anni. Poco tempo fa la diagnosi di tumore al colon. Poi la lunga battaglia, che ha sempre affrontato con coraggio, con la famiglia al suo fianco. Poi la notizia della morte confermata da chi gli era vicino.

T.Shaun Fequiere, figlio dell’artista morto a 55 anni, ha purtroppo confermato la voce che circolava da qualche ora. Suo padre è morto.

Voglio solo sentirti di nuovo, un altro abbraccio, un altro bacio imbarazzante.

Queste le parole del ragazzo, che ha seguito le orme del papà diventando come lui un valido musicista.

Shaun Shiller Fequiere, questo il vero nome di Kangol Kid, nella sua lunga carriera di rapper, produttore, compositore, break dancer e presentatore ha collezionato tanti successi. Anche con gli altri membri del gruppo UTFO, per la musica della vecchia scuola di hip hop.

Gli UTFO (Untouchable Force Organization) era un gruppo musicale rap molto in voga negli anni Ottanta. Scoperto dalla band R&B Full Force, era composto da Kangol Kid, Educated Rapper (conosciuto anche come “E.M.D.”), Doctor Ice e Mix Master Ice.

Addio al rapper Kangol Kid, morto a 55 anni per un tumore al colon

Dopo la diagnosi di cancro al colon, ricevuta a febbraio di quest’anno, Shaun Shiller Fequiere ha voluto raccontare la sua malattia, fino all’ultimo, quando ormai aveva compreso di avere pochi giorni di vita di fronte a sé.

Classe 1966, ballerino e rapper, forse non tutti sanno che si chiamava Kangol Kid per i cappelli Kangol tipici della cultura hip hop che lui rappresentava.