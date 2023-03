Karim Capuano, ecco cosa fa oggi

Sono passati oltre 20 anni da quando Karim Capuano ha fatto il suo esordio in televisione risultando essere uno dei primi corteggiatori di Uomini e Donne. Volto perfetto, fisico statuario, la sua bellezza mediterranea gli fece trovare diverse corteggiatrici, pronti ad entrare in studio per conoscerlo.

Fonte: web

Peccato però che il suo carattere non facile le allontanava e difatti Karim uscì da Uomini e Donne senza aver trovato l’anima gemella. La partecipazione al dating show di Maria De Filippi gli aprì le strade del mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni l’abbiamo visto come opinionista a Domenica In o Pomeriggio 5. Ha partecipato anche a diversi reality come l’Isola dei Famosi e La Talpa senza lasciare però il segno.

La sua vita è stata sconvolta nel 2011 quando a seguito di un incidente stradale ha rischiato la vita restando per 16 giorni in coma. Per fortuna riuscì a svegliarsi. Una volta che ha iniziato a stare meglio, Capuano racconta di aver visto Gesù e di aver ritrovato la fede. Purtroppo da quel brutto incidente ne esce con un’invalidità dell’80% che non ha più permesso a Karim di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Ma i guai per lui non sono finiti perché ben presto è finito in guai giudiziari che lo hanno portato a trascorrere diverso tempo in carcere soprattutto per alcune violenti liti.

Oggi non si sa molto di Karim e di come vive. Quello che si sa è che dovrebbe vivere in Puglia, a quanto pare non lavora e si mantiene con la pensione d’invalidità che percepisce. Non si è sposato ma da Instagram sembrerebbe fidanzato, non ha figli ma ha una splendida nipotina, la figlia di sua sorella Paola Capuano, famosa pallavolista.