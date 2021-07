Chi partecipa ad Amici molto spesso diventa una vera star molto amata dal pubblico, soprattutto quello più giovane. In quanti ricordano i protagonisti delle prime edizioni? Karina Ammar, ad esempio, era tra le cantanti più brave e talentuose della sesta edizione del programma (andata in onda nel 2007), non a caso, sebbene non abbia ottenuto la vittoria, si è aggiudicata il premio della critica.

Ma oggi che fine ha fatto? Basta andare sui social e spulciare il suo profilo per vedere il cambiamento che ha avuto. Era il 2007 quando ha partecipato alla sesta edizione di Amici. All’epoca aveva avuto già due esperienze televisive (entrambe da bambina), la prima a Bravo Bravissimo, la seconda a Domenica In. In quella edizione si classificò terza ma, nonostante ciò, non ha abbandonato la musica ed è riuscita ad ottenere comunque un grande successo.

Ha partecipato al Festival di Sanremo, ad Amici – La sfida dei talenti, Tale e Quale Show. Inoltre ha girato l’Italia in numerosi concerti e programmi tv. Al di là del lavoro, ha raggiunto anche un importante traguardo familiare: nel 2014 è diventata mamma della piccola Frida e oggi divide il suo tempo da vita da mamma e impegni professionali.

Confrontando le foto di ieri e oggi è evidente il cambiamento. Ad Amici portava i capelli lunghi e mossi, optava sempre per dei look acqua e sapone e aveva qualche chiletto in più. Oggi sui social appare radicalmente trasformata: ha scelto un taglio cortissimo che mette in risalto i lineamenti del viso, è dimagrita in modo drastico e non perde occasione per rivelare gli addominali scolpiti, frutto di durissimi allenamenti. Insomma Karima Ammar sembra essere proprio un’altra persona.

Nonostante tutti questi anni Karima Ammar è ancora seguita nel mondo della musica. Quest’estate la stiamo vedendo in giro per la penisola con i suoi concerti che sono sempre molto seguiti.