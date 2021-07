Sono trascorsi quasi due mesi dalla morte di Michele Merlo, il giovane cantante divenuto famoso proprio grazie ad Amici di Maria De Filippi ci ha lasciato a causa di un’emorragia cerebrale scaturita da leucemia fulminante, ora arriva anche l’omaggio del programma.

Il talent che l’ha reso famoso tornerà a settembre ed è Amedeo Venza a dichiarare che nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi la prima puntata si aprirà con un commovente ricordo a Mike Bird. Ma non solo.

Anche gli autori di Blasting News confermano che per la trasmissione che andrà di nuovo in onda il 18 settembre su Canale 5, ci sarà un doveroso e commovente omaggio per il cantante.

Sembra anche, secondo indiscrezioni, che nella prossima edizione di Amici ci sarà anche un premio speciale dedicato a Michele Merlo. A pochi giorni dalla scomparsa anche Maria De Filippi aveva scritto una lettera per lui: “Eri un ragazzo speciale”..