Tempo di vacanze per l’ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella. La bellissima influencer si sta godendo l’ultimo mese estivo insieme a sua figlia Ginevra, avuta dal rapporto con Salvatore Angelucci.

Proprio circa il rapporto tra Salvatore Angelucci e la piccola Ginevra, Karina Cascella ha risposto a qualche domanda dei fan che però, non è fatato piaciuta alla mamma della piccola.

Perché Salvatore non cerca più sua figlia? Il lavoro non è una scusa accettabile..che delusione.

Presto smentita ogni cattiveria, Karina Cascella ha risposto per le righe.

Scusa? Salva sente Ginni più volte al giorno tutti i giorni. E’ via ormai per lavoro da un mese e mezzo, prende un aereo ogni due giorni e da qualsiasi posto del mondo in cui si trovi, sente la piccola. E faranno una settimana di vacanza loro tre con i cagnolini a fine agosto. Magari se chiedeste le cose prima di scrivere messaggi cosi forti, sarebbe meglio. Grazie.

La donna ha poi specificato che anche per quest’anno non siederà accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti ad Uomini e Donne. L’opinionista, infatti, non vuole più investire in tale progetto, ma preferisce cambiare un po’ aria.