Siamo ormai a settembre inoltrato e la stagione televisiva è ormai ripartita, con essa anche i programmi di Barbara D’Urso. Aria di cambiamenti in Mediaset si respirava già mesi fa, ma il debutto ha confermato il ridimensionamento avvenuto ai vertici della rete privata.

Tra i volti che non vedremo più in tv c’è Karina Cascella. L’ex opinionista di Uomini e Donne non sarà più ospite di Carmelita, ma come l’ha presa? Sembra piuttosto bene.

In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, la showgirl ha espresso la sua opinione in merito e ha spiegato i cambiamenti che sono stati attuati nella sua vita e ha preso con filosofia il cambiamento televisivo.

Avevo 28 anni quando sono apparsa per la prima volta nei programmi di Barbara d’Urso, ora ne ho 41 ma non ho nessun pensiero negativo su quanto successo. Chi bazzica da un po’ di tempo nel mondo della televisione sa che non c’è niente di sicuro. Può capitare che a un certo punto non abbiano più bisogno di te, sono abituata a questo genere di cambiamenti e credo che in televisione siano abbastanza normali, soprattutto se si parla di un programma come Pomeriggio 5 che ha una vita molto lunga. Ho visto la nuova formula del programma, e adesso sono tutti giornalisti, politici o scrittori. Non penso che ci sia posto per un’opinionista come me. È cambiata l’impostazione del programma.

Ma cosa fa per vivere oggi Karina Cascella? L’opinionista ha avuto sempre un piano B e ha spiegato che la sua fonte di guadagni viene proprio da lì: