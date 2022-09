Karina Cascella senza pietà su Alex Belli: “Sei un cafone”

Ancora poco e la nuova edizione del Grande Fratello Vip prenderà il via. Al timone insieme a Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, ci sarà una novità. Non più Adriana Volpe nel ruolo di opinionista, ma Orietta Berti.

Una scelta che a quanto pare non è piaciuta al protagonista della scorsa edizione del reality: Alex Belli. L’attore e fotografo, forse anche a causa della critica che la Berti gli aveva rivolto alcuni giorni fa sul concetto di amore libero tanto sdoganato, si è scagliato su Twitter contro la cantante e la decisione di metterla come opinionista al GF.

Fonte: web

“Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!” – le parole di Belli.

Inutile dire che le parole di Alex hanno scatenato un putiferio sui social con tantissime persone che hanno preso le difese della Berti. Una tra tutte Karina Cascella, che gli ha dato del cafone.

“Alex Belli? È un cafone! Quindi esprime il suo parere da cafone quale è, semplice. Orietta Berti è una donna di tutto rispetto, e trovo disgustoso che un uomo debba esprimersi in questi termini irriguardosi nei riguardi di una donna. La Berti la ammiro molto, si è saputa reinventare e sta sempre al passo con i tempi. Per quanto riguarda il concetto del ruolo da opinionista un po’ è vero che chiamano sempre ‘gli stessi’ in tutti i reality. Secondo me bisogna osare un po’ di più”.

Karina Cascella ha poi espresso la volontà di fare l’opinionista: A me piacerebbe molto farlo, dico la verità. E credo che anche il pubblico se ne sia accorto che io potrei essere la persona giusta. Ma chissà, mai dire mai! Non insisto, mi prenderò semplicemente quello che mi arriverà” – le parole dell’opinionista ed ex volto noto di Uomini e Donne.