Karina Cascella stronca Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione

Karina Cascella stronca in modo duro e diretto il programma condotto da Barbara D’Urso ovvero La Pupa e il Secchione show. La ex opinionista di Uomini e Donne presente anche in molti programmi di Canale 5 negli ultimi giorni ha deciso di dire la sua in merito ai reality che in questo momento stanno andando in onda.

I fan negli ultimi giorni hanno chiesto più volte all’influencer di poter dare la sua opinione in merito ai programmi Mediaset che stanno proseguendo in questo momento. Per la precisione, i suoi follower hanno domandato quale fosse il suo diretto pensiero nei confronti de L’Isola dei Famosi e per quanto riguarda la Pupa e il Secchione.

Karina all’interno del suo profilo Instagram ha più volte specificato la sua grande passione per Uomini e Donne. Il talk show firmato Maria De Filippi fa parte del suo cuore ormai da tantissimi anni dove, ha avuto il piacere di lavorare come opinionista.

Diversamente però, è il pensiero in merito agli ultimi show che Canale 5 ha deciso di trasmettere al termine del Grande Fratello Vip. A rimpiazzare quest’ultimo infatti, è presente su Italia1 La Pupa e il Secchione Show mentre su Canale 5 L’Isola dei Famosi.

Karina Cascella stronca lo show di Barbara D’Urso

Nelle sue storie Instagram l’opinionista ha così svelato il suo punto di vista in merito ai reality in onda in queste ultime settimane. Inaspettatamente Karina ha dichiarato: “Ti posso dire che penso sarà molto divertente? E devo dire anche che qualche famoso c’è a L’Isola dei Famosi. No davvero, mi pare carino il cast, e più che altro prevedo del trash mica da poco”.

“Ho visto un pochino della prima puntata dell’isola dei famosi e niente resta il mio reality preferito. Poi Ilary mi piace, è divertente e spontanea” ha spigato l’influencer.

Cascella invece, ha un parere completamente diverso in merito a La Pupa e il Secchione Show e al Grande Fratello Vip. Quest’ultima infatti spiega: “La Pupa e il Secchione non me la sento, vi dico la verità. Barbarella brava come sempre di sicuro, ma preferisco vivere senza sapere cosa fanno alcuni sgallettati […] Un conto è un trash divertente e “passatempo” carino”.

“Un conto è il trash esasperato e a momenti fatto passare anche per veritiero. Cioè per esempio… Il triangolo che c’è stato al Gf Vip era trash, ma non faceva ridere nessuno. E ovviamente non ho mai visto una sola puntata. Quello che sapevo lo vedevo dai social che purtroppo erano pieni di quei video osceni” termina Karina Cascella.