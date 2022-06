Karina Cascella sul GF Vip: “Io sarei perfetta per litigare con chiunque”

Karina Cascella di recente ha infuocato i social con alcune affermazioni rilasciate nei confronti del Grande Fratello Vip. Il noto ormai da diverse settimane ha iniziato le varie trattative per scegliere chi, avrà la possibilità di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Per ora i nomi emersi attraverso i social e tramite le varie indiscrezioni non danno nessun nome per certo. Tutto è ancora nelle mani di Alfonso Signorini e della produzione che, quest’anno, sembra aver deciso di rivoluzionare completamente la casa e le varie dinamiche.

Sui social però, sono tantissimi gli utenti che avrebbero voluto all’interno della casa la nota opinionista Karina Cascella. Quest’ultima dal carattere diretto, pungente e molto forte sarebbe infatti stata una grande concorrente.

Quest’ultima di recente ha però distrutto i sogni dei suoi fan annunciando di non partecipare al Grande Fratello Vip. È proprio lei stando a quanto riporta Blogtivvu a confermare la sua poca voglia di entrare all’interno della casa insieme ad altri concorrenti.

Karina Cascella sul GF Vip: “Io sarei perfetta per litigare”

L’opinionista di Canale 5 non ha nessuna intenzione di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia nonostante il suo carattere tutto pepe. A rivelare il pensiero di Karina Cascella sul GF Vip è Blogtivvu che ha riportato alcune sue dichiarazioni.

“Io al GF Vip? Oddio per carità, non ci penso nemmeno per sbaglio. Sarei perfetta sì per litigare con chiunque, perché non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto. Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare” spiega Karina Cascella.

Sembra quindi confermata la sua non presenza all’interno del reality, diversamente invece la sua intenzione di poter lavorare ancora con Maria De Filippi. Tra la conduttrice e la stessa Karina a distanza di anni c’è un grande rapporto di rispetto e di affetto.

L’opinionista ha infatti concluso affermando: “Per quanto riguarda invece Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni. E specialmente del trono over”.