Il trono over di UeD continua a tenere i telespettatori col fiato sospeso. Al centro delle attenzioni (e delle polemiche) c’è da qualche tempo una dama ben nota al pubblico. Si parla ovviamente di Ida Platano, veterana del parterre femminile di UeD e molto amata e chiacchierata dal pubblico.

L’ultimo periodo non si sta rivelando affatto facile per la dama che è spesso vittima di attacchi e critiche. La prima ad aggredire spesso la donna, fra tutti i presenti in studio, è senza dubbio l’opinionista Tina Cipollari, che sembra non perdere occasione per mettere Ida in cattiva luce.

Nelle ultime puntate la Vamp romana non si è minimamente risparmiata ed ha ferocemente attaccato la Platano, facendola arrivare più volte a scoppiare in lacrime in studio. Certo è, però, che Tina non è l’unica a non vedere la dama di buon occhio.

Infatti, anche Karina Cascella esprime il suo parere riguardo la dama, senza risparmiarsi sulle critiche. La pietra dello scandalo che ha scatenato queste critiche è stato il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri.

Era chiaro che il suo ritorno avrebbe smosso gli equilibri, ma in effetti le ripercussioni maggiori sono state per Ida. Infatti, la Platano ha deciso di permettere al suo ex di riavvicinarsi a lei e questo ha destato i dubbi e i sospetti dei più.

Al riguardo, come già detto, anche Karina Cascella ha detto la sua, con queste parole: “Ida è carina per carità, però dopo un po’ penso che se cerca davvero un amore grande e duraturo, se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai”.

L’ex protagonista di UeD, poi, conclude dicendo: “Poi si sa, la TV piace s tutti e quindi per di stare lì. Valle per entrambi naturalmente”. Insomma la faccenda diventa sempre più spinosa, non ci resta che attendere per scoprire come finirà.