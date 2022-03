Non appena è uscito dalla casa del Grande Fratello VIP, Alex Belli si è apprestato a firmare le ultima carte del divorzio con Katarina Raniakova.

Proprio ieri, Alex Belli ha fatto una bellissima dedica alla sua amata “moglie” Delia Duran, dalle acque di Share El Sheikh. I due sembrano aver ritrovato la serenità.

Katarina Raniakova ha commentato il gesto plateale dell’ormai ex marito:

Ho visto che a Delia ha fatto una dedica d’amore sott’acqua, a me non l’ha mai fatto. Devo ammettere che mi manca questa esperienza. Non è mai successo quando stavamo insieme. Anzi, io e lui riuscivamo anche a litigare durante le immersioni discutendo a gesti. Nemmeno mezzo bacio sott’acqua con Alex.

E il colpo di scena è arrivato quando si è collegato anche il man:

Ciao Barbara un saluto dall’Egitto. Sono qui con Stella che è il mio alter ego. So che lei è uscita con Amedeo Goria e sono felice, ho molto rispetto di lui, che è un grande uomo, un ottimo giornalista e un famoso collezionista d’arte. Io e Stella siamo in una camera sharing qui a Sharm. Volevo chiedere ad Alessandra Mussolini se vuole venire in viaggio con me per capire cos’è lo sharing

I due però si sono totalmente ignorati durante questo teatrino. Inoltre è proprio Stella Starlight ad aver sottolineato di aver diffidato l’ex moglie: