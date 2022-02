Katarina Raniakova ex moglie di Alex Belli: “A lui non piace Soleil”

L'ex moglie di Alex Belli non crede ai sentimenti "amichevoli" dichiarati dall'attore nei confronti di Soleil

Alex Belli è stato sposato con Katarina Raniakova. A distanza di anni da quando la loro storia d’amore è finita, finalmente qualche giorno fa la trafila per il divorzio si è conclusa e Katarina ed Alex sono legalmente liberi.

La donna qualche giorno fa è stata ospite da Barbara D’Urso insieme all’amica attuale di Alex e Delia Stella e hanno parlato dell’attore e del suo comportamento dentro e fuori la casa.

“Voglio precisare che non sono più la moglie di Alex Belli. Cinque giorni fa sono stati infatti firmati i documenti per il divorzio, adesso è tutto ufficiale e non siamo più legati da nulla” – ha detto Karatina.

Secondo ormai l’ex moglie di Alex, l’attore che conosce bene le dinamiche televisive avrebbe appositamente puntato Soleil per fare audience ma secondo lei non c’è futuro con l’influencer.

Fonte: web

“No a lui non piace davvero Soleil, ma prima di tutto la mediaticità della situazione. Lo conosco così bene che già a settembre ho detto ‘lui punterà Soleil perché lei è la protagonista di questa edizione’. Il punto è che lui cerca questo. Quindi non penso che lui e Soleil avranno un futuro insieme dopo il reality” – ha svelato.

Katarina Raniakova su Delia Duran

Quanto a Delia ha detto:

“Per quanto riguarda Delia mi auguro che si concerti di più su sé stessa e la smetta di mettere lui al centro. Lei in queste settimane ha pianto e lui invece cade sempre in piedi, così come ogni volta”.

Poi dà un consiglio alla modella: “Se dovessi mandare un messaggio a Delia? Le direi che quello che sta vivendo non è amore, che piuttosto è una sorta di malessere. Se lo lascerà sul serio allora vincerà. Guardate che con me ha fatto lo stesso. Poi alla fine della nostra relazione ha finalmente ammesso tutto ed ha fatto l’elenco dei tradimenti che mi ha fatto”.