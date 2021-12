Katarina Raniakova e Alex Belli sono stati insieme per anni e ora l'ex moglie svela alcuni retroscena di quel rapporto

Katarina Raniakova è l’ex moglie di Alex Belli, la donna non si è mai esposta da quando l’ex marito è nella casa. Aveva solo specificato che i due sono ancora legalmente sposati, motivo per il quale l’attore non poteva essere davvero sposato con Delia Duran.

Ora la donna rompe il silenzio su Alex Belli e su quello che è stata la loro relazione, facendo emergere alcuni altarini anche poco gradevoli sulla figura dell’attore di Centovetrine.

Katarina Raniakova ha concesso un’intervista a Casa Chi e ha spiegato cosa ne pensa della relazione tra l’ex e Soleil Sorge:

Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano. Poi non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’ inizio. Così tu pensi: “Lui è la mia famiglia”. Ma se mia madre avesse visto con i suoi occhi, mi avrebbe riportata a casa.

Anche lei è stata tradita da Alex Belli, sembra essere accaduto prima del matrimonio:

Con me lui ha potuto fare tutto quello che voleva. Certo che mi ha tradita. L’ho beccato una volta poco prima del matrimonio, eravamo fidanzati da cinque anni, lì ho avuto proprio la sicurezza, ho trovato delle foto sul suo computer. E allora lacrime e tutto quello che può immaginare, comunque, l’ho perdonato e ci siamo sposati. Poi, dopo un po’, ho capito che stava con una sua collega, sposata pure lei, sembrava un rapporto di amicizia, cantavano insieme, suonavano insieme, ballavano.

Sembra che Alex non accetti neanche di essere scoperto. La donna ha raccontato che più volte ha perso la testa dopo essere stato beccato a tradire.