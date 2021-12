Alex Belli ha scelto Delia Duran, il concorrente del Grande Fratello VIP non ha rispettato il regolamento e non ha mantenuto la distanza di sicurezza pertanto è stato squalificato: l’obiettivo dell’attore era proprio questo. Ora, sono in molti a parlare di questa relazione.

Tra queste c’è anche Katarina Raniakova, ex moglie, (allo stato attuale ancora attuale moglie) dell’attore di Centovetrine. Tra i due sembra che la separazione sia stata burrascosa, tanto che la donna non ha usato mezzi termini per descrivere l’ex compagno.

A Casa Chi, intervistata da Gabriele Parpiglia, aveva già elencato tutti i tradimenti subito dall’ex gieffino:

Lui non è un uomo corretto, non ti dice le cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per Delia. Parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho visto Delia tanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile. Si sposa, ma avete visto le sue foto del matrimonio? Aveva gli sponsor e ha cambiato 5 abiti. Si piace e vuole vedersi bello e far parlare.

La modella non si è persa l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip e lei che lo conosce bene sa a cosa è dovuta questa decisione: “Come mai ha lasciato il GF? Lo conosco bene e lui negli ultimi giorni non stava bene. Quando Soleil si è un po’ distaccata lui è andato in confusione. Parliamo di un uomo che dentro è piccolo ed ha bisogno di continue conferme. Sole gli dava del falso, la famiglia non gli ha mandato nessun messaggio e lui ha maturato l’idea di abbandonare il programma.”

Katarina racconta anche che i due sono una coppia aperta e nell’ambiente si sa, lei stessa è stata invitata a casa loro: