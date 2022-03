Katarina Raniakova, ormai ex moglie di Alex Belli, continua ad essere ospite nei salotti di Barbara D’Urso.

Nonostante la diffida ricevuta dall’ex marito, la donna continua a parlare della loro relazione.

In particolare, Barbara D’Urso le ha chiesto di raccontare come mai è finita con l’uomo e ha spiegato che c’è stato un episodio in articolare:

La goccia che ha fatto traboccare il vaso e mi ha portato a lasciare Alex Belli? C’è un episodio che ricordo benissimo. In pratica quando è morto mio nonno lui mi ha lasciata andare al funerale da sola fuori dall’Italia. Io non l’ho lasciato negli anni in cui mi ha tradita, perché poi tornava indietro in lacrime a dirmi che eravamo un famiglia. Continuava a ripetermi che dovevamo restare uniti perché potevamo contare soltanto su noi stessi.

Il motivo è quindi da ricercare in un grave lutto famigliare:

Quando morì mio nonno presi la macchina e da sola guidai a lungo. Lui invece è rimasto in Italia e ha fatto una festa. Mi sono trovato davanti alla bara di mio nonno da sola e pensare che Alex lo conosceva bene. Lì c’era mia madre con il compagno, mia sorella con il marito e io non avevo con me il mio uomo. Lì ho capito che io non potevo contare su di lui e non avevo una famiglia in Italia.

La donna ha spiegato che è stato molto peggio di un tradimento fisico: