Kate Middleton si è data un gran da fare nell’ultimo anno per partecipare agli innumerevoli impegni che far parte della Famiglia Reale comporta. L’abbiamo vista partecipare a eventi on line e dal vivo, sola e insieme al marito William, senza mai stancarsi, mostrando sempre molta eleganza e il suo splendido sorriso. Ebbene, a quanto pare la Middleton non è la Reale che si è impegnata di più durante il 2020 che abbiamo da poco salutato definitivamente!

Un’altra donna, un membro della Famiglia Reale, ha lavorato senza sosta. Stiamo parlando della Principessa Anna, che a quanto pare avrebbe partecipato a più del doppio degli impegni ufficiali Reali rispetto a Camilla e Kate Middleton.

Come era prevedibile, nel 2020 la Famiglia Reale ha svolto meno incarichi ufficiali rispetto al 2019. Tuttavia, dalle analisi è emerso che la Principessa Anna ha preso parte a un totale di 233 impegni quest’anno, tutti nel Regno Unito. La donna avrebbe presenziato a cerimonie di apertura, eventi sportivi, concerti ed eventi di beneficenza, ricevimenti, pranzi, cene e banchetti, ma anche investiture e udienze. Insomma, la Principessa non si è fatta mancare proprio niente!

Ma cosa avranno fatto, nel frattempo, Kate e Camilla? Scopriamolo subito.

Kate Middleton e Camilla: un 2020 ricco di impegni

Anche per Kate Middleton e la suocera Camilla il 2020 è stato un anno pieno di impegni. La Duchessa di Cornovaglia ha preso parte a 115 eventi nel Regno Unito e 5 all’estero. Per quanto riguarda Kate invece, la Duchessa di Cambridge ha preso parte a 104 impegni nel Regno Unito e ad altri quattro all’estero.

Insomma, Kate ha ancora parecchia strada da percorrere prima di raggiungere gli standard della Principessa Anna. Del resto, quest’ultima ha sbaragliato “la concorrenza” anche lo scorso anno, quando prese parte a 453 eventi nel Regno Unito e 53 all’estero (Camilla invece aveva partecipato a 166 eventi e Kate a 126 in Inghilterra e all’estero).

E per quanto riguarda la Regina Elisabetta? Quest’anno la Sovrana d’Inghilterra ha preso parte a 133 impegni nel 2020, contro i 295 portati a termine lo scorso anno. Del resto, la pandemia ha fatto sentire il suo peso davvero in ogni ambito, anche a Palazzo!

