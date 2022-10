Kate Middleton, il cappotto nasconde un segreto: la dedica non è passata inosservata

La neo principessa del Galles ha sfoggiato un look molto particolare in occasione della sua prima visita ufficiale in Galles.

Dopo la morte della regina Elisabetta II e la salita al trono di Re Carlo, il principe William e la moglie Kate Middleton hanno ottenuto anche il titolo di principe e principessa del Galles.

Un riconoscimento importante in una terra a cui sono molto legati. I due infatti dopo il matrimonio hanno deciso di andare a vivere proprio in queste terre. Inoltre ai tempi il principe William ha prestato servizio come pilota dell’elisoccorso proprio in Galles.

Fonte: web

Anche per Kate questo titolo rappresenta un’onorificenza molto importante che spetta di solito all’erede al trono. Carlo è stato colui che l’ha tenuto più a lungo. La moglie Camilla non è mai diventata principessa del Galles per evitare uno spiacevole confronto con Diana.

Così Kate è diventata la prima principessa del Galles dai tempi di Lady Diana. Per questo in occasione di una visita ufficiale nel paese, la moglie di William ha deciso di sfoggiare un look molto particolare.

Concluso il lutto per la scomparsa della regina Elisabetta, William e Kate hanno organizzato una visita in Galles, il primo nella nuova veste.

La coppia è apparsa raggiante mentre si destreggiava tra i vari impegni. Durante la visita, i due si sono recati anche sull’isola di Anglesey dove hanno visitato la RNLI Holyhead Lifeboat Station.

Per l’occasione la neo principessa ha sfoggiato un pantalone largo nero abbinato ad una maglia della stessa tonalità. A completare il look un cappotto rosso molto particolare.

Si tratta di un cappotto di LK Bennett, del valore di 670 euro appartenente alla collezione Conscious in tinta unita e decorato da bottoni dorati.

A rendere speciale questo cappotto è il nome: Spencer, in onore della tanto amata principessa Diana. Quindi evidente che Kate abbia voluto per l’occasione dare omaggio alla cara mamma di William sfoggiando un cappotto in suo onore in quelle terre tanto amate ed apprezzate.