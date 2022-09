Quando morirà Carlo III? Un uomo prevede la data della sua morte

La morte della Regina Elisabetta II avvenuta l’otto settembre 2022 presso la sua residenza a Balmoral, ha sancito l’ascesa al trono di suo figlio Carlo III. Di recente un profilo apparso su Twitter ha predetto la futura morte del re. Tuttavia si tratta della stessa persona che aveva previsto la scomparsa della Sovrana. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo aver regnato per ben 70 anni sul suo popolo e sulla sua nazione, la Regina Elisabetta II è venuta a mancare il giorno otto settembre 2022 presso la sua residenza a Balmoral, in Scozia. Adesso è Carlo III a possedere il potere della corona ma, prima di riprendere i suoi impegni ufficiali, ha dichiarato che osserverà un periodo di lutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Di recente, un profilo apparso su Twitter con il nome di Logan Smith è diventato virale poichè aveva previsto la morte della regina Elisabetta II. Adesso, dopo la scomparsa della Sovrana, la stessa persona ha svelato la presunta data in cui dovrebbe avvenire la morte di Re Carlo. Stando a quanto ha riferito Logan Smith, il regno del nuovo Re non durerà a lungo. Infatti, la presunta data della sua fine sarà il 28 marzo 2026.

La morte della Regina Elisabetta II

Oltre a sconvelgere gli inglesi, la morte della regina Elisabetta II ha sconvolto il mondo intero. Ogni estate la Sovrana era solita recarsi nella sua residenza a Balmoral per poi rientrare a Londra nel mese di ottobre. Tuttavia questa volta Sua Maestà non ha potuto vedere la via del ritorno.

Per commemorare la scomparsa della Regina è stata osservato un periodo di lutto durato circa dieci giorni. Al suo funarale, i suoi nipoti William e Harry e le loro rispettive mogli Kate e Meghan non hanno potuto trattenere la tristezza per la loro dolorosa perdita.