Kate Middleton, come ha reagito la madre alla notizia del tumore: l’indiscrezione

La principessa Kate Middleton ha finalmente rivelato le sue reali condizioni di salute, da mesi oggetto di ipotesi e speculazioni. a chiarire la situazione è stata la stessa Kate in un video in cui racconta l’operazione all’addome subita e il ciclo di chemioterapia preventiva cui si sta sottoponendo in queste ore.

La notizia ha scioccato sudditi, familiari ed amici perché la principessa aveva mantenuto un rigoroso silenzio sulle sue condizioni. Il rigore e il riserbo erano d’obbligo vista la visibilità mediatica della famiglia reale e le turbolenze in cui si sono ritrovati i suoi componenti.

Numerosi i messaggi di solidarietà pervenuti a palazzo negli ultimi giorni dopo l’annuncio dei Kate. La famiglia è molto grata di queste manifestazioni di affetto. Chiede però ai media di rispettare la tranquillità della principessa come donna che sta affrontando una malattia seria, non come un semplice personaggio pubblico. A parlare adesso è la madre Carol Middleton al Mirror dove, in un intervista, dichiara di essere molto colpita dal coraggio della figlia e dalla forza nell’affrontare la gravità della situazione. Il suo cuore di madre è vicino sia a Kate sia come donna, che come principessa, ma, soprattutto, come mamma di 3 bambini ancora piccoli.

É un dolore infinito apprendere che i tuoi figli sono in difficoltà e che non godono di buona salute, a prescindere dall’età raggiunta dai discendenti. Carol è naturalmente sconvolta e anche per lei sarà un periodo lungo e difficile d attraversare in compagnia dall’amata figlia Kate.

La vita di una giovane donna è in pericolo. Ha tutto il diritto di dedicarsi interamente alla sua salute, senza dover andare dietro a gossip e pettegolezzi inutili. La famiglia deve godere della tranquillità necessaria a sostenere il peso di una notizia così terribile come quella di un cancro: sia che si tratti di Royal Family sia di una famiglia di persone comuni.

